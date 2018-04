Rueda chega otimista, promete reação e diz que vai respeitar o 'DNA do Flamengo'

Cercado de expectativa e com a responsabilidade de tirar o Flamengo da crise, o técnico Reinaldo Rueda foi apresentado nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Ansioso para seu primeiro trabalho no futebol brasileiro, o colombiano mostrou bastante otimismo e prometeu levar o time rubro-negro à reação na temporada.

"Estou muito feliz de estar aqui nessa grande instituição, aproveitando a oportunidade. Vamos buscar a reação que o Flamengo necessita. É um orgulho e uma satisfação ser técnico do clube. O desafio é altíssimo, mas esperamos cumprir com as expectativas. Temos muita paixão e compromisso", declarou.

Rueda assinou contrato válido até o fim de 2018 e chega como grande esperança da torcida para uma temporada que tinha tudo para ser memorável, dada a força do elenco rubro-negro, mas que até o momento tem decepcionado. Mesmo à distância, o treinador sabe que a situação não é das melhores e para recolocar o Flamengo nos trilhos, prometeu "respeitar o DNA" do clube.

"Vou montar uma equipe com o estilo do Flamengo, com o DNA do Flamengo. A formação, em relação ao sistema de jogo, vai variar. No futebol, falar é muito fácil, mas não há paciência, ainda mais na América do Sul. Somos muito emotivos, é da nossa raça. O importante é ter um projeto esportivo sério, querer algo a médio prazo. Temos que ser conscientes que somente os resultados podem garantir a continuidade. Sei que temos o respaldo da torcida, mas temos que ratificar com resultados", disse.

Ao apresentar o treinador, o diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, viu semelhanças entre o histórico do clube e o do Atlético Nacional. "O professor falou do DNA do Flamengo, é parecido com o time que ele montou no Atlético Nacional. Vimos que valia a pena montar esse projeto de médio a longo prazo."

Rueda ganhou destaque no comando do Atlético Nacional em 2016, quando conquistou o título da Libertadores com uma equipe bastante ofensiva. No Flamengo, um dos principais objetivos será recolocar a equipe na competição continental, mas também lutar pelas conquistas da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

O primeiro desafio deverá ser o clássico diante do Botafogo, quarta-feira, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. O título da competição é considerado fundamental, já que o Flamengo está apenas em sétimo no Brasileirão, a 19 pontos do líder Corinthians, e ainda tem uma longa caminhada se quiser vencer a Sul-Americana.

"Primeiro, respeitamos o bom momento do rival, mas sabendo a filosofia do Flamengo. O futebol moderno exige essa agressividade para enfrentar esses rivais. A seleção brasileira está mostrando isso. Mudou, não somente para o jogo bonito. Temos que ser agressivos e intensos para conseguir os objetivos", considerou.