Rueda e a equipe do Flamengo sabem que a tolerância é zero

A enorme torcida do Flamengo exige há um bom tempo que o time volte a conquistar títulos importantes. A diretoria ouviu e montou este ano um dos melhores elencos do futebol brasileiro, pelo menos no papel. O time agora precisa jogar e levar o torcedor rubro-negro ao delírio, com feitos semelhantes aos da era Zico, que em 1981 foi campeão carioca, da Libertadores e do Mundial em 21 dias.

O time da Gávea não festeja um troféu internacional desde 1999, quando se sagrou campeão da Copa Mercosul, ao bater o Palmeiras. Aquela equipe era formada com: Clemer; Maurinho, Célio Silva, Juan e Athirson; Leandro Ávila, Marcelo Rosa, Leonardo Inácio e Caio; Leandro Machado e Reinaldo - sob o comando do técnico Carlinhos.

Na teoria, o Flamengo atual é muito melhor. Mas está pressionado por não corresponder dentro do gramado toda a expectativa que vem das arquibancadas. A perda do Estadual para o rival Fluminense, a eliminação precoce na primeira fase da Libertadores e a campanha irregular no Brasileiro (longe do líder Corinthians) causaram recentemente a queda do técnico Zé Ricardo.

No único compromisso na Sul-Americana - entrou na segunda fase após ter caído na Libertadores -, os torcedores, no entanto, não têm do que reclamar. Foram duas vitórias tranquilas sobre o modesto Palestino, do Chile. Em Las Condes, o Fla fez 5 a 2. No Ninho do Urubu, na volta, nova goleada: 5 a 0.

Uma vaga na Copa Libertadores também pode ser conquistada pelo time carioca pelos caminhos da Copa do Brasil, competição na qual o time já está na semifinal diante do rival Botafogo. Mas isso não diminui a obrigação de a equipe se esforçar pelo caneco da competição internacional. O Flamengo encara nas oitavas de final a Chapecoense

O colombiano Reinaldo Rueda, campeão com o Atlético Nacional da Libertadores ano passado, desembarcou no Rio na vaga de Zé Ricardo. Ele sabe que seu trabalho será cobrado de forma intensa. Qualquer deslize pode ser fatal tanto para Rueda quanto para os jogadores. A pressão é grande.

Clube busca talentos bem longe da Gávea

Os torcedores do Flamengo se orgulham de um ditado no clube: “Craque, o Flamengo faz em casa.” Foi assim com o time campeão mundial em 1981, quando apenas o goleiro Raul, o zagueiro Marinho e o atacante Lico não haviam treinado nos times de base da Gávea.

O momento do clube, assim como de todo o futebol brasileiro, é outro e por isso os talentos que surgem, como Vinicius Júnior, são rapidamente negociados. E os bons jogadores, adquiridos bem longe do Rio e por muito dinheiro.

É desta forma que o presidente Eduardo Bandeira de Mello e sua diretoria vasculham no mercado jovens talentos para formar o elenco. Aliás, nenhum jogador titular na partida diante do Vitória, pela 19.ª rodada do Nacional, começou no Flamengo. Foram eles: Diego Alves; Pará, Réver, Rhodolfo e Trauco; William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Everton; Geuvânio e Felipe Vizeu. Isso sem contar Guerrero e Berrío, dois estrangeiros. Vinícius Júnior, de 16 anos, entrou em campo, mas já está negociado com o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo.

Apesar de todo o glamour pelas contratações, o time não rende em campo e está pressionado. Muitos críticos comparam o momento deste Flamengo ao de 1995, quando o ataque era formado por Romário, Edmundo e Sávio e não conseguiu nada na temporada.