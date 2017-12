Rueda lamenta desgaste e diz que faltou eficiência ao Flamengo

O técnico Reinaldo Rueda avaliou que o desgaste físico pela maratona de jogos decisivos na reta final da temporada foi fator determinante para a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Independiente, fora de casa, na noite de quarta-feira, na Argentina. Na sua opinião, o time carioca teve dificuldades para suportar a intensidade do adversário no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana.

"Todos sabem que o Independiente não jogou no fim de semana anterior, e nós fizemos um esforço dobrado quando fomos até a Bahia. Sem dúvidas, a equipe está muito bem fisicamente, mas a intensidade e o ritmo que tem o Independiente exige que estejamos a 500%", analisou.

Após se classificar à final da Sul-Americana, o Independiente não teve compromissos no último fim de semana, ao contrário do Flamengo, que atuou no domingo pela rodada final do Campeonato Brasileiro e conseguiu uma virada nos minutos finais diante do Vitória para obter a sua classificação à Copa Libertadores.

"Foram 84 jogos no ano. O plantel suportou bem, sem grandes lesões. Com a distância, as viagens e os torneios que o Flamengo disputou, creio que o elenco esteja em uma boa condição física. Foi muito intenso, exigiu uma grande dinâmica. O único que vinha de lesão era o Éverton, e por isso não começou a partida. É um jogador que precisa melhorar progressivamente para que não haja nenhuma reincidência. Obviamente que os que jogaram na Bahia têm um desgaste maior", disse Rueda.

O treinador garantiu ter aprovado a atuação do Flamengo, que abriu vantagem nos minutos iniciais com um gol do zagueiro Réver, mas acabou levando a virada. Mas, para Rueda, o time poderia ter sido mais eficiente nas oportunidades de gol que criou.

"Temos alguns dias para nos recuperarmos. O time fez uma grande partida, mas não conseguimos o resultado que queremos. Nos faltou uma melhor eficácia para concluirmos as duas ou três situações que tivemos. Foi um jogo muito intenso. Uma partida que nos exigiu muito. Eles foram mais precisos do que nós, como mostra o segundo gol deles", comentou.

Derrotado, o Flamengo precisa de uma vitória por dois gols de diferença na próxima quarta-feira, no Maracanã, para faturar o título da Sul-Americana. Triunfo pela vantagem mínima levará o duelo para a prorrogação. O Independiente será campeão com qualquer outro resultado.