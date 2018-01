Rui Costa espera mudanças com Felipão O jogador da seleção portuguesa Rui Costa disse que o técnico Luís Felipe Scolari introduzirá ?mudanças? na equipe e que precisará de ?algum tempo? para obter resultados, informou nesta terça-feira o jornal A Bola. Rui Costa disse que Portugal pode fazer uma preparação ?tranqüila e com qualidade? para a Eurocopa, já que, por ser o país organizador, não tem de se submeter à fase de classificação. Sobre Scolari, afirmou que ele ?me parece um técnico que está muito bem informado sobre o futebol português?.