Rui Costa retorna à seleção portuguesa para Copa do Mundo O meio campo do Milan, Rui Costa, voltará à seleção de Portugal para a Copa do Mundo. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madail, mostrou-se satisfeito com a decisão do técnico da equipe, o brasileiro Luis Felipe Scolari, que afirmou que o veterano meio-campista será uma opção para caso o meia Deco sofra alguma contusão durante a competição. Rui Costa, que recentemente completou 34 anos, não participava do plantel da seleção portuguesa desde a última Eurocopa, em 2002, quando Portugal, jogando em casa, perdeu o título para Grécia. Portugal está no grupo D da primeira fase Copa da Alemanha, junto com México, Angola e Irã.