Ruiz convoca Paraguai para pegar o Brasil A volta do lateral Delio Toledo, do Zaragoza, é a principal novidade na lista dos 22 jogadores convocados nesta segunda-feira pelo técnico do Paraguai, Anibal Ruiz, para a partida contra o Brasil, dia 31, válida pelas eliminatórias sul-americanas ao Mundial de 2006. ?Contra o Brasil é a partida que todo mundo quer jogar?, completou ao anunciar os atletas. Na liderança das eliminatórias, com nove pontos, Ruiz procurou chamar suas principais estrelas para enfrentar a seleção brasileira, em Assunção. Além de Toledo, Osvaldo Díaz, Darío Caballero, Gamarra, Enciso, Cardozo, Arce, Roque Santa Cruz e Paredes também figuram na lista. Confira a lista de convocados: Goleiros: Justo Villar (Libertad) e Ricardo Tavarelli (Grêmio). Defensores: Francisco Arce (Libertad), Julio César Cáceres (Olimpia), Carlos Gamarra (Inter de Milán, ITA), Denis Caniza (Santos Laguna, MEX), Delio Toledo (Zaragoza, ESP), Darío Verón (Pumas, MEX), Paulo Da Silva (Toluca, MEX) e Darío Caballero (Independiente, ARG). Meio-campo: Jorge Campos (Quilmes, ARG), Carlos Bonet (Libertad), Angel Ortiz (Libertad), Julio César Enciso (Olimpia), Carlos Humberto Paredes (Reggina, ITA), Salvador Cabañas (Chiapas, MEX), Guido Alvarenga (Libertad) e Osvaldo Díaz (Guaraní). Atacantes: Nelson Cuevas (River Plate, ARG), José Cardozo (Toluca, MEX), Roque Santa Cruz (Bayern Munich) e Freddy Bareiro (Libertad).