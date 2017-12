Rummenigge diz que Messi é melhor que Pelé e Maradona O presidente do conselho de direção do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, crê que a estrela da seleção argentina Lionel Messi, de 19 anos, é um dos melhores jogadores que ele já viu, e ainda fez questão de ressaltar que o argentino é melhor que Pelé e Maradona, quando estes tinham a mesma idade. "Messi é um dos melhores jogadores de sua idade que já vi em campo. Ninguém era tão maravilhoso com 19 anos, nem Pelé ou Maradona", disse o alemão, em artigo assinado para a agência de notícias alemã DPA. Para Rummenigge, a chave argentina para vencer a partida das quartas-de-final contra a Alemanha, estará em substituir Riquelme, papel que na sua opinião deveria ser assumido por Torsten Frings. "Os mexicanos atacaram sempre com dois ou três jogadores. Se minha opinião vale algo, a rapidez argentina não foi utilizada nesse último jogo (um sofrido 2 a 1 contra o México), e Riquelme não é precisamente o mais rápido do time", disse Rummenigge. O presidente do conselho também disse que em sua opinião a classificação da Alemanha para as quartas-de-final deve-se muito à participação do atacante Miroslav Klose, que fez os passes para os gols de Lukas Podolski. "Podemos substituir qualquer jogador, menos Klose. Ele chegou a um nível de qualidade que surpreende os peritos de futebol", disse Rummenigge. Para o diretor do Bayern , Klose é atualmente o jogador alemão "mais estável", apesar da opinião pública não ser a mesma. Klose e Podolski são "uma forte arma".