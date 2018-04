Rummenigge revela que Bayern quer Gotze e Reus

"Goetze é um jogador magnífico e tem apenas 19 anos. É claro que nós observamos esse tipo de jogador", afirmou Rummenigge, em entrevista publicada um dia depois de o garoto comandar a vitória do Borussia Dortmund, por 1 a 0, com gol dele, em Munique, resultado que diminuiu a vantagem do Bayern na liderança do Campeonato Alemão.

Reus, que é um pouco mais velho - 22 anos - também vem se destacando no Campeonato Alemão. No sábado, ele fez três gols na goleada do Borussia Mönchengladbach, por 5 a 0, sobre o Werder Bremen. "Reus tem uma cláusula em seu contrato que não é exatamente barata,

mas ele poderia nos dar ainda mais qualidade no longo prazo", comentou o dirigente.

Rummenigge pretende usar como argumento para convencer Reus a maior chance de ele ser titular da seleção jogando no Bayern, onde atuam a maior parte dos principais nomes da Alemanha. O jogador só atuou em três partidas da equipe nacional até aqui, sempre no fim do segundo tempo. No Alemão, porém, atuou em 13 jogos e fez 10 gols.