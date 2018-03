Rummenigge vai reduzir salário no Bayern O vice-presidente do Bayern de Munique, Karlheinz Rummenigge, anunciou uma redução progressiva da folha de pagamento dos jogadores do clube bávaro entre 15 e 20% anual. Rummenigge fez o anúncio em entrevista, que sairá nesta quinta-feira na revista Sport Bild. A redução não afetará necessariamente salários dos jogadores com contratos vigentes.