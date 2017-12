Runco diz que seleção está melhor do que em 2002 A seleção brasileira está melhor agora do que em 2002, ano em que conquistou seu quinto título mundial. A declaração é do chefe do departamento médico, José Luiz Runco. ?Em 2002, o Ronaldo vinha de lesão e o Rivaldo estava sendo considerado incapacitado para jogar?, lembrou. ?Agora não temos problemas.? O jogador do atual grupo que sofreu mais contusões recentemente foi Ronaldo. A última ocorreu na coxa esquerda. Mas, de acordo com o médico da seleção, o atacante do Real Madrid vem treinando há duas semanas e está em ótimas condições. Só não atuou nas rodadas finais do Campeonato Espanhol por opção da comissão técnica de seu time, garantiu Runco. Os atletas da seleção farão exames cardiológicos, laboratoriais e avaliações isocinéticas (que medem a força) entre terça e quarta-feira, no Swiss Paraplegic Center, em Nowil, distante 40 minutos de Weggis. E, dependendo dos resultados, alguns jogadores poderão ser poupados dos primeiros treinamentos, que têm início previsto para a tarde de quarta-feira. Principalmente aqueles com idade acima de 30 anos, como Cafu e Roberto Carlos.