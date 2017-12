Runco: Emerson e Kaká devem estar liberados na sexta O volante Emerson e o meia Kaká devem estar em condições de jogar no sábado contra a seleção da França, às 16 horas (de Brasília), pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. O médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, disse que os dois estão quase recuperados e vão estar em campo nesta sexta para fazer a avaliação final. "Os dois (Emerson e Kaká) ficaram no hotel. Eles dormiram bem e ainda tem um pouco de dor. Mas ficaram fazendo trabalho físico com o Rosan com o objetivo de treinar com bola nesta sexta. Para jogarem terão que estar 100% e agora estão com 70%. Meu parâmetro é dor, já que não há lesão. Se conseguirem fazer todos os movimentos sem dor serão liberados", disse o médico. Runco explicou ainda que mesmo estando parados há dois dias, ambos não terão problemas físicos na partida. "Eles estão fazendo só manutenção da parte física. Os dois estão sendo acompanhados na mesma linha, conseguiram fazer trabalho na bicicleta com força e vontade." A contusão de ambos é exatamente igual, segundo Runco. Tanto Emerson como Kaká estão com dores no joelho direito. "São exatamente iguais. A dor é motivada por um traumatismo (pancada) no tornozelo, e por pressão do corpo no local faz com que sintam dores no joelho.