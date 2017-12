Runco libera Kaká e Emerson para treinar em Frankfurt O meia Kaká e o volante Emerson foram liberados pelo médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, para participar nesta sexta-feira com os demais jogadores do treino de reconhecimento do Waldstadion, em Frankfurt, local da partida de sábado contra a França, que decide um dos semifinalistas da Copa do Mundo. Os dois jogadores sofriam dores no joelho direito, provocadas por pancadas sofridas na vitória por 3 a 0 sobre Gana, pelas oitavas-de-final. De lá para cá, fizeram tratamento intensivo, inclusive na noite de quinta e na manhã desta sexta, já em Frankfurt, com os fisioterapeutas Luiz Alberto Rosan e Odir de Souza. O treino está marcado para as 12 horas (de Brasília). Foi nesse estádio que o Brasil, no ano passado, conquistou o título da Copa das Confederações ao derrotar a Argentina por 4 a 1. Os franceses treinarão no estádio depois da seleção brasileira. Antes do treino, o técnico Carlos Alberto Parreira concederá entrevista coletiva, e os jogadores passarão pela zona mista para conversar com a imprensa. A partida deste sábado será às 16 horas (de Brasília), e o vencedor do duelo enfrenta, nas semifinais, o vencedor de Portugal e Inglaterra, que jogam no sábado em Gelsenkirchen. Essa partida será na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), em Munique.