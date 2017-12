Runco não sabe se Ronaldo está em forma O médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, foi enfático ao falar sobre a possibilidade de o atacante Ronaldo, do Real Madrid, estar acima do peso. Para ele, não é possível fazer um diagnóstico, porque o jogador não realizou exames físicos durante sua última estada na seleção. "Para nós, o mais importante neste momento é que o Ronaldo tenha qualidade técnica. E isso ele tem", afirmou Runco. "Não é possível saber se um jogador está acima do peso em apenas uma semana. Só se pode chegar a essa conclusão após uma série de testes." Runco ainda ressaltou que o fato de Ronaldo ter negado estar acima do peso, em Curitiba, durante a preparação para a partida de quarta-feira, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, já "foi o suficiente" para a comissão técnica, que em momento algum contestou a forma física do jogador. "Quem precisa estar preocupado e saber se o Ronaldo está acima do peso é o clube dele", afirmou Runco. E tenho a certeza de que eles estão cuidando muito bem disso."