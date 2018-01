Runco retifica contusão de Lopes Depois de anunciar que o meia Lopes teria sofrido uma luxação no ombro direito, os médicos do Flamengo mudaram o diagnóstico do jogador. ?Ele sofreu uma pancada muito forte. Não é uma luxação e sim uma contusão muscular", disse José Luis Runco, que retornou do amistoso da seleção brasileira contra a China. O médico rubro-negro afirmou não ter se tratado um diagnóstico errado e sim uma ?regressão do quadro clínico?. "A fisioterapia e os medicamentos ajudaram na melhoria da contusão", disse Runco. Com isso, Lopes deve voltar aos treinos na segunda-feira e não em dez dias como havia sido informado anteriormente.