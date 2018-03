Runco vai conversar com Ronaldo O médico da seleção brasileira, José Luís Runco, disse que vai manter contato com o atacante Ronaldo, do Real Madrid, no fim de semana, para saber se o jogador vai ter condições de ser relacionado terça-feira por Carlos Alberto Parreira para o jogo Brasil x Paraguai, dia 31 de março, em Assunção. Dependendo da conversa, Runco vai procurar também os médicos do clube espanhol. De acordo com ele, não basta Ronaldo ser liberado para atuar antes da data da partida válida pelas Eliminatórias do Mundial de 2006. É preciso que ele tenha tempo para treinar e recuperar a forma física. Ronaldo sofreu uma lesão muscular na perna esquerda no jogo Santander x Real Madrid, em 6 de março, pelo Campeonato Espanhol. O médico da seleção disse não ter condições de fazer nenhuma previsão de recuperação do atleta, até porque não quis "importunar" os colegas do Real Madrid. Mas deu uma pista de que Ronaldo pode integrar a lista de Parreira se estiver pronto para jogar dia 21, quando seu clube enfrenta o Atlético de Bilbao. "Isso significaria dizer que ele estaria apto a realizar treinos a partir do início da semana, o que lhe daria tempo para se recondicionar fisicamente." Para o médico, o próprio Ronaldo vai fazer uma avaliação detalhada do problema. "Ele é um jogador que sabe de sua importância para a seleção, é experiente e tem noção de como reage à cada contusão. O que ele me disser será crucial para a decisão do Parreira." Ressaltando que não estava definindo nada, Runco disse ainda que a convocação de Ronaldo pode até se efetuar se ele for liberado apenas para o jogo do dia 28, entre Real Madrid e Sevilla. Runco disse que, até esta quinta-feira, não havia informação de nenhum outro jogador convocável que estivesse contundido. Chegou a lembrar do meia Juninho Pernambucano, do Lyon, ausente do empate com a Irlanda, em amistoso recente, por causa de uma entorse de joelho. "Ele vem atuando e está plenamente recuperado." Juninho Pernambucano deve constar da nova lista de Parreira. Ele esteve incluído na relação dos últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias e entrou no segundo tempo da partida contra o Uruguai, em 19 de novembro, na vaga de Renato, do Santos.