Rússia anuncia inauguração de palco da Copa com portões abertos

A Federação Russa de Futebol (RFU, na sigla em russo) aprovou nesta quinta-feira o duelo com portões abertos que marcará oficialmente a inauguração da Arena Volgogrado, um dos palcos da Copa do Mundo da Rússia.

A decisão foi anunciada pelo diretor comercial da entidade, Vladimir Karpovich. A partida acontecerá em 9 de maio e será válida pela final da Copa da Rússia, entre Tosno e Kurgan Avangard.

Antes da partida, haverá uma cerimônia de abertura no estádio, que tem capacidade para 45 mil pessoas e receberá quatro jogos da fase de grupos do Mundial: Tunísia x Inglaterra, em 18 de junho, Nigéria x Islândia, em 22 de junho, Arábia Saudita x Egito, em 25 de junho, e Japão x Polônia, em 28 de junho.

O estádio já teve um jogo teste, em amistoso disputado entre Rotor, que é o anfitrião da Arena, e Vladivostok. A partida, no entanto, contou com carga reduzida de ingressos. Apenas 17 mil bilhetes foram colocados à venda.

A Arena Volgogrado substitui o antigo estádio que estava no local, construído em 1958 e demolido por conta da Copa do Mundo. A Arena é um complexo esportivo que também conta com 10 ginásios para modalidades diferentes.