Rússia anuncia lista de convocados para a Eurocopa 2008

O técnico da Rússia, o holandês Guus Hiddink, anunciou nesta terça-feira os 23 jogadores que representarão o país na Eurocopa de 2008, que será realizada de 7 a 29 de junho na Áustria e na Suíça. Os russos estão no grupo D, ao lado da Suécia, Grécia - atual campeã - e da Espanha, esta última adversária da estréia, no dia 10 de junho, no estádio Tivoli Neu, da cidade austríaca de Innsbruck. O compromisso seguinte da Rússia será contra a Grécia, no dia 14,em Salzburg, e a equipe encerrará sua participação na primeira fase diante dos suecos, no dia 18, novamente em Innsbruck. O técnico cortou da relação definitiva os jogadores Aleksandr Pavlenko, do Spartak Moscou, e Oleg Ivanov, do Krylia Sovetov, que tinham sido chamados aos treinos apenas para ganhar experiência para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Eles ficarão com o time durante a Eurocopa, mas não serão inscritos. O anúncio da convocação foi feito diretamente da Alemanha, onde a equipe está concentrada. O grande desfalque é o meia-atacante Andrei Arshavin, do Zenit.Suspenso, ele não poderá jogar as partidas diante de espanhóis e gregos. Apenas um jogador dos convocados não atua no país: o atacante Ivan Saenko, que defende o Nuremberg, da Alemanha. A Rússia faz dois amistosos antes da estréia na Eurocopa: pega a Sérvia nesta quarta-feira e a Lituânia em 4 de junho. Ambas as partidas serão na cidade alemã de Burghausen. CONFIRA A LISTA COMPLETA: Goleiros: Igor Akinfeev (CSKA Moscou/RUS), Vladimir Gabulov(Amkar Perm/RUS) e Vyacheslav Malafeev (Zenit São Petersburgo/RUS). Zagueiros: Aleksandr Anyukov (Zenit São Petersburgo/RUS), Alexei Berezutski, Vasyl Berezutski e Serguei Ignashevich (CSKA Moscou/RUS), Denis Kolodin (Dínamo Moscou/RUS) e Renat Yanbaev (Lokomotiv Moscou/RUS). Meio-campistas: Diniyar Bilyaletdinov (Lokomotiv Moscou/RUS), Vladimir Bystrov e Yuri Zhirkov (CSKA Moscou/RUS), Konstantin Zyrianov e Roman Shirokov (Zenit São Petersburgo/RUS), Igor Semshov(Dínamo Moscou/RUS), Dmitri Torbinsky (Lokomotiv Moscou/RUS) e Sergei Semak (Rubin Kazan/RUS). Atacantes: Andrei Arshavin e Pavel Pogrebnyak (Zenit São Petersburgo/RUS), Roman Pavlyucheko (Spartak Moscou/RUS), Ivan Saenko (Nuremberg/ALE), Dmitri Sychev (Lokomotiv Moscou/RUS) e Roman Adamov (FC Moscou/RUS).