Rússia autoriza viagem de ingleses sem visto para Liga dos Campeões

O presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, assinou um decreto que permite aos torcedores britânicos viajar sem visto a Moscou para assistir à final da Liga dos Campeões, entre Manchester United e Chelsea, no próximo dia 21, informou nesta quarta-feira, 14, o Kremlin. Segundo o decreto presidencial, a isenção de vistos estará em vigência entre os dias 17 e 25 deste mês. Os torcedores que quiserem viajar à capital russa para a partida deverão apenas apresentar em sua chegada ao país um passaporte válido e uma entrada para a final. Segundo o chefe do comitê organizador da final do Liga dos Campeões, Alexei Sorokin, a maioria dos cerca de 30 mil torcedores que viajarão à Rússia deve chegar e partir de Moscou no mesmo dia da partida. Para evitar ocasionais confrontos, os torcedores de Chelsea e Manchester United aterrissarão em aeroportos diferentes em Moscou. Mais de 500 ônibus estarão esperando por eles para levá-los ao estádio ou a seus respectivos hotéis. Em razão da invasão de torcedores britânicos, as autoridades de Moscou reforçarão durante os próximos dias a segurança em aeroportos, hotéis, ruas comerciais e áreas com concentração de bares.