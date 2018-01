Rússia bate Costa Rica e fica em 3º no Torneio Internacional de Futebol Feminino

A Rússia contou com um vacilo da goleira adversária para bater a Costa Rica por 1 a 0, neste sábado, na Arena Amazônia, em Manaus. Com o triunfo, a seleção europeia terminou o Torneio Internacional de Futebol Feminino na terceira posição, mesma colocação que encerrou a primeira fase.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio da Rússia, que controlou o jogo e teve as melhores oportunidades. A seleção da Costa Rica procurou explorar os contra-ataques, mas não foi efetiva nas chances que criou. O gol que deu a vantagem ao time europeu contou com uma grande ajuda da goleira Artavia. Aos 28 minutos, Sochneva cruzou, Karpova bateu de primeira, sem muita força, a arqueira tentou encaixar, porém a bola passou por baixo de suas pernas, parando no fundo das redes.

Atrás no placar, a Costa Rica voltou para o segundo tempo com outra atitude. Desde o apito da árbitra, a equipe comandada pela técnica Amélia Villalobos foi para cima. Logo aos cinco minutos, Herrera recebeu cara a cara com a goleira russa e bateu cruzado para grande defesa de Beliaeva. A pressão continuou assim como as falhas na conclusão das jogadas, o que evitou que o placar sofresse alterações.