Rússia chama investigação sobre Fifa de aplicação 'ilegal' de leis dos EUA

"Sem entrar em detalhes sobre as acusações que foram levantadas, apontamos para o fato de que este é outro caso de aplicação extraterritorial ilegal de leis norte-americanas", afirmou o ministério em um comunicado em seu site.

A pasta disse ainda que espera que as prisões não sejam usadas para manchar a imagem da Fifa e não coloquem uma sombra sobre as decisões da organização, incluindo as decisões de ordem pessoal.

"Mais uma vez, pedimos que Washington pare de tentar constituir-se como um juiz muito além de suas fronteiras e siga os procedimentos legais internacionais", acrescentou o ministério.

(Reportagem de Lidia Kelly)