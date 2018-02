Rússia convoca seleção para enfrentar Brasil em amistoso O técnico da seleção russa de futebol, Alexander Borodyuk, convocou nesta quinta-feira os 22 jogadores que enfrentarão o Brasil no amistoso do dia 1º de março, em Moscou. O amistoso com a Rússia será o último da seleção brasileira antes da convocação final do técnico Carlos Alberto Parreira para a Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho. Confira a relação dos jogadores convocados: Goleiros Sergei Ovchinnikov (Dínamo de Moscou) Igor Akinfeyev (CSKA) Dmitri Borodin (Torpedo de Moscou) Defensores Sergei Ignashevich (CSKA) Vasili Berezutsky (CSKA) Alexei Berezutski (CSKA) Denis Kolodin (Dínamo de Moscou) Dmitri Sennikov (Lokomotiv) Alexander Anyukov (Zenit de St. Petersburgo) Meio-campistas Alexei Smertin (Charlton/ING) Sergei Semak (FK Moscou) Rolan Gusev (CSKA) Yuri Zhirkov (CSKA) Yevgeny Aldonin (CSKA) Diniyar Bilyaletdinov (Lokomotiv) Dmitri Loskov (Lokomotiv) Marat Izmailov (Lokomotiv) Igor Semshov (Dínamo de Moscou) Atacantes Alexander Kerzhakov (Zenit de St. Petersburgo) Andrei Arshavin (Zenit de St. Petersburgo) Dmitri Kirichenko (FK Moscou) Roman Pavlyuchenko (Spartak Moscou)