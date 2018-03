Rússia define substituto de Mutko para presidir Comitê Organizador da Copa

Dois meses após a renúncia de Vitaly Mutko à presidência do Comitê Organizador da Copa do Mundo, a Rússia definiu nesta terça-feira o nome do seu sucessor. Será Arkady Dvorkovich, que ocupa o mesmo cargo que Mutko no estado russo. Ele é um dos vice-primeiros-ministros do governo.

Não houve anúncio oficial por parte do governo. Dvorkovich se confirmou no cargo em entrevista à agência estatal de notícias russa TASS ao afirmar que era o novo "coordenador do governo" na Copa do Mundo. A Fifa não se manifestou publicamente sobre a decisão local.

Mutko estava afastado do cargo desde o fim de dezembro por causa das suspeitas de envolvimento no caso de doping sistemático no esporte russo, no atletismo e também durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014. Membros do governo teriam participado do esquema e Mutko é acusado de fazer parte das ações.

O político, que já foi ministro do Esporte, renunciou antes à presidência da Federação de Futebol da Rússia. As renúncias se seguiram à punição aplicada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), que baniu Mutko dos esportes. Ele recorreu da decisão à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).