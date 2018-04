Rússia diz não ter 'nada a esconder' sobre sua escolha para sediar Copa de 2018 Depois da abertura na Suíça de processo penal contra pessoas suspeitas de terem cometido crimes no processo de escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e de 2022, o ministro dos esportes da Rússia, que sediará a próxima edição do torneio, garantiu que não está preocupado com a situação. "Nós não temos nada a esconder", disse Vitaly Mutko.