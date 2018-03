Rússia não exige visto de ingleses que vão à final da Liga

Os torcedores ingleses que tiverem o ingresso para a final da Liga dos Campeões - que será disputada entre Chelsea e Manchester United em Moscou, em 21 de maio - poderão entrar na capital russa sem a necessidade de apresentar o visto, se não passarem a noite na cidade. Foi o que anunciou Alexei Sorokin, coordenador da comissão organizadora do evento. "Trata-se de uma decisão sem precedentes do governo russo", acrescentou Sorokin. Para a entrada de mais de 50 mil torcedores ingleses em Moscou no dia 21 de maio, estão previstas a chegada de 250 aviões e a utilização de 900 ônibus. Agora, Moscou espera uma ação recíproca da Inglaterra, a fim de que os torcedores russos possam acompanhar, no dia 14 de maio, a final da Copa da UEFA entre o time russo Zenit San Petersburg contra o Glasgow Rangers na cidade de Manchester.