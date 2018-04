Rússia perde para Israel no último minuto e se complica

Jogando fora de casa, a Rússia perdeu, neste sábado, por 2 a 1 para Israel, com um gol no último minuto de jogo, e complicou muito suas chances de classificação no grupo E das Eliminatórias à Eurocopa de 2008. Barda abriu o placar para os israelenses aos dez minutos de jogo, enquanto Bilyaletdinov deixou tudo igual aos 16 da etapa final. Quando os russos pareciam conformados com o empate - que já não era o resultado ideal - Golan marcou aos 47 da etapa final. O tropeço complica muito os russos, que estacionam nos 21 pontos. Para levar a vaga, a equipe torce por uma derrota da Inglaterra (com 23) para a líder e já classificada Croácia (26) na próxima quarta em Wembley, além de ter de superar a lanterna Andorra. Já Israel chega aos 20 e até pode sonhar com a classificação, mas dependerá de uma combinação de resultados.