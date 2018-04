Rússia promete pagar salários atrasados de Capello nesta semana

A União de Futebol da Rússia (RFU, na sigla em inglês) garantiu nesta segunda-feira que está próxima de realizar o pagamento dos salários atrasados de Fabio Capello, o técnico da sua seleção nacional. O italiano recebeu seus pagamento pela última vez há seis meses, mas agora a situação será normalizada, de acordo com a entidade.

Atingida por problemas financeiros, a federação não vem conseguindo manter em dia o salário de Capello, que seria de US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões) anuais, mas seu presidente, Nikolai Tolstykh, afirmou que o pagamento será realizado na próxima quarta-feira.

A organização irá usar "fontes oficiais" de fundos para "ajudar a RFU a cumprir as suas obrigações com Capello", disse Tolstykh em entrevista para a Agência R-Sport, garantindo a resolução da dívida da entidade com o treinador.

Além disso, Tolstykh também disse que a RFU vai acabar com um impasse com os seus árbitros e auxiliares, que também não estão com seus salários em dia, após a realização de uma reclamação pública. Os pagamentos estariam atrasados em três meses.

Capello assumiu o comando da seleção russa em julho de 2012 e conseguiu classificar a equipe para a Copa do Mundo deste ano, em que a equipe acabou sendo eliminada na fase de grupos no Brasil. O seu contrato com a equipe vai até 2018, quando a Rússia vai sediar a próxima edição da Copa.