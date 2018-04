Rússia só empata com a Eslováquia A seleção da Rússia não soube aproveitar a vantagem de jogar em casa e ficou no empate por 1 a 1 com a Eslováquia, neste sábado, em partida válida pelo Grupo 3 das eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2006. Bulykin abriu a contagem para a Rússia aos 14 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a três minutos do finalm Vittek empatou para a Eslováquia. No outro jogo do grupo, a Estônia goleou Luxemburgo por 4 a 0. O Grupo 3 conta ainda com Portugal x Letônia, que também se enfrentam neste sábado.