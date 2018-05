Rússia vende 30 mil ingressos para a Copa das Confederações no 1º dia

Em apenas um dia, a Rússia vendeu 30 mil ingressos para a Copa das Confederações, que vai acontecer no país entre 17 de junho e 2 de julho do ano que vem. As vendas foram abertas na terça-feira, apenas para portadores dos cartões da bandeira que patrocina o torneio, a Visa.

Os ingressos mais baratos para as partidas da fase de grupo custam 960 rublos, o que equivale a cerca de US$ 15 dólares, ou pouco menos de R$ 50, mas só podem ser comprados por residentes na Rússia.

Em comunicado reproduzido pela agência de notícias estatal russa TASS, a Fifa disse que cerca de 5% dos ingressos vendidos no primeiro dia foram adquiridos por estrangeiros, com destaque para os chilenos. Muito atrás aparecem alemães e americanos.

O Chile se classificou para a Copa das Confederações como campeão da Copa América de 2015. A Alemanha por ter vencido a Copa do Mundo de 2014, enquanto que Austrália (Ásia), México (Américas Central e do Norte), Portugal (Europa) e Nova Zelândia (Oceania) se garantiram por vencer os torneios regionais. Falta apenas definir o representante da África, que sai da Copa das Nações Africanas, no início de 2017.