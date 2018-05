Russo aumenta participação acionária no Arsenal

Kroenke continua sendo o maior acionista do Arsenal tendo aumentado a sua participação nos últimos meses para 29,9%, pouco abaixo do limite de 30%, quando o dono do Denver Nuggets, da NBA, e do Colorado Rapids, da liga de futebol norte-americana, será obrigado a fazer uma oferta pelo restante das ações.

Com o foco no Arsenal concentrado em Kroenke, Usmanov tem realizado aquisições no mercado aberto. O russo está para ser convidado para fazer parte do conselho de diretores do clube.

No início deste ano, a equipe rejeitou as suas propostas para levantar 60 milhões de libras para ajudar a reforçar o elenco e pagar algumas dívidas do Arsenal, que não é campeão inglês desde a temporada 2004/2005.