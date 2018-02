Russo pode comprar Riquelme para a MSI O milionário russo Román Abramovich, dono do Chelsea, da Inglaterra, estaria interessado em conseguir os direitos federativos de Riquelme, que ainda pertence ao Barcelona e atualmente está emprestado ao Villarreal, onde é um dos principais destaques. O curioso dessa transação é que o verdadeiro objetivo de Abramovich, seria ceder o meia ao Corinthians, através da MSI, com quem teria ligações no Brasil. A história foi publicada ontem pelo jornal esportivo espanhol ?AS?, e foi reproduzida hoje pelo diário Clarín, da Argentina. Segundo o jornal espanhol, a MSI, que já contratou os argentinos Tevez, Sebástian e o técnico Daniel Passarella, estaria vinculada de alguma maneira com Abramovich, o que já foi negado várias vezes pelo irariano Kia Joorabchian, dono do grupo no Brasil. O empréstimo de Riquelme ao Villarreal termina em junho, porém em seu contrato com o Barcelona existe uma cláusula que permite a renovação por mais um ano. O Villarreal ainda não se manifestou. O jornal não diz, mas o Corinthians, que poderia receber o meia argentino, não teria como registrá-lo na CBF, já que a MSI espera o volante Mascherano, do River Plate, no meio do ano, e a legislação brasileira só permite três estrangeiros por equipe. A única forma de Riquelme chegar ao Parque São Jorge ainda neste ano, seria se o clube vendesse algum dos seus estrangeiros. O mais provável seria Carlito Tevez, confirmando assim os boatos de que ficaria menos de um ano no Brasil.