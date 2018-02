Russos chegam para levar Vágner Um contato entre a diretoria do Palmeiras e dirigentes do CSKA, da Rússia, no início da noite desta segunda-feira, pode definir a venda do atacante Vágner Love para o futebol europeu. Dois diretores do CSKA prometeram estar nesta quarta-feira pela manhã no Parque Antártica, junto com dois médicos de Munique, na Alemanha, onde o clube mantém convênio com uma clínica, para realizar os exames médicos no atacante e definir a saída do jogador, se tudo correr bem, por uma bolada de cerca de US$ 7,5 milhões (R$ 23 milhões). Assim, o Palmeiras pode enfrentar o Vasco, domingo, às 16h, no Parque Antártica, sem seu principal jogador e uma das principais revelações do clube nos últimos anos. Marcos está fora da partida. O goleiro se recupera de uma contusão no pulso esquerdo e deve voltar só em julho. Magrão pode reassumir o seu lugar no meio-de-campo, após submeter-se ao implante dos dois dentes centrais. Com novo visual, o jogador estava feliz pelo nascimento do segundo filho, Pedro, dia 5. ?Só espero que ele não seja tão nervoso quanto o pai.? O meia Pedrinho, que está há um mês sem jogar por causa de uma lesão na coxa esquerda, deve participar do treinamento coletivo de quarta. Conforme for seu desempenho, pode enfrentar o Vasco. ?Vai depender muito de sua resposta nos treinamentos. O Pedrinho é um jogador importante, de grande qualidade, mas o Palmeiras tem um grupo. E todo mundo que está aqui faz parte desse grupo e pode enfrentar o Vasco?, observa o técnico Estevam Soares. Concorrência - Desde a sua contratação, há três semanas, Estevam vem alimentando a concorrência sadia entre os jogadores. A estratégia tem dado certo e a resposta do grupo tem sido muito positiva nos treinamentos diante da promessa do técnico de escalar quem estiver melhor. Depois de acertar o posicionamento da defesa e do meio-de-campo, o treinador dedicou o começo desta semana aos treinos físicos. Nesta quarta-feira à tarde, na Academia de Futebol, passará a cuidar da parte tática, tendo como base um completo estudo do adversário. Estevam vai armar sua equipe de acordo com o perfil do Vasco. Ele também já disse que pretende fazer do Parque Antártica um alçapão. Usou a experiência de 32 anos no futebol para explicar como se sentem os adversários quando enfrentam o Palmeiras como visitante. ?O cara balança mesmo. A própria chegada é meio estranha. O ônibus pára no meio da torcida, os caras ficam xingando.? O técnico lembrou a primeira vez em que jogou no Parque Antártica, em 72, como juvenil do Guarani. ?Todo mundo sabia que jogar aqui era caixão e vela (derrota na certa). Quero esse mesmo respeito hoje. Claro que o time também precisar jogar, fazer a sua parte.?