Russos oferecem ? 400 milhões pela Roma O magnata russo Roman Abramovich está disposto a gastar seus petrodólares também no futebol italiano. O proprietário do Chelsea, da Inglaterra, faz parte de um grupo de acionistas da companhia russa de petróleo Nafta Moskva que pretende comprar a Roma pela exorbitante quantia de ? 400 milhões (aproximadamente US$ 504 milhões), informou nesta terça-feira a Gazetta dello Sport. Segundo o diário italiano, o clube romano passa uma crise financeira da ordem de ? 300 milhões e seu presidente, Franco Sensi, estaria disposto a aceitar a ?oferta?.