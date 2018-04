Russos oficializam proposta e Jucilei não pega o Santos

"Lá é muito frio, mas é dinheiro no bolso. Uma decisão difícil, mas vou ser milionário com 25 gols (o total da carreira)", afirmou o volante, de 22 anos, após os 2 a 0 diante do Mogi Mirim, na quinta-feira, que pode ter sido o seu jogo de despedida.

"Almoçamos hoje (sexta) e passei a proposta para ele, que ficou bastante balançado", revelou o empresário Nick Arcuri, que na mesma tarde se reuniu com Roberto Andrade, diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, diretor adjunto, e William Machado, gerente de futebol do Corinthians. O presidente Andrés Sanchez está em Brasília e, ao retornar, dará o aval para a venda.

O Corinthians, ao ficar ciente dos valores oferecidos para o jogador, disse ser inviável cobrir o salário que será pago ao jogador. "O martelo ainda não foi batido, mas tudo está bem encaminhado. Falta apenas o ''OK'' do Corinthians para acertarmos os detalhes do contrato", enfatizou Arcuri.

"O Jucilei passará o fim de semana com a família para refletir como será sua nova vida, já que passará por uma mudança radical. Muitos dizem que ficará sumido e diminuirá suas chances na seleção, mas ele não teme, pois o Campeonato Russo é transmitido para o Brasil e, com o Roberto Carlos, seu time ganhará mais exposição. Além disso, o Mano já conhece seu potencial, basta ele dar continuidade", completou.

O empresário Giuliano Bertolucci, ligado ao iraniano Kia Joorabchian na época da MSI no Corinthians, é quem intermediou o negócio. Jucilei vai assinar por quatro temporadas. "Estou me sentindo quase um culpado, eu cheguei e todos estão saindo", brincou o atacante Liedson. "Cada caso é um caso e temos de respeitar a todos, claro que eu gostaria de jogar com o Ronaldo, o Roberto Carlos, e mais com o Jucilei, um grande colega, mas é um assunto pessoal dele com o clube e só tenho de lhe desejar boa sorte".