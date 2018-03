Russos se preparam para final da Liga dos Campeões

As autoridades russas têm trabalhado para montar um enorme esquema de segurança para receber a final da Liga dos Campeões da Europa, entre Manchester United e Chelsea, no dia 21 de maio, em Moscou. Valery Vinogradov, vice-prefeito de Moscou, declarou que 700 ônibus e 200 miniônibus serão disponibilizados para levar os torcedores ingleses do aeroporto até o Estádio Luzhniki. São esperados pelo menos 50 mil torcedores ingleses para a partida. Muitos ingleses ainda estão preocupados com a segurança em Moscou, desde a confusão envolvendo russos e ingleses depois de uma partida eliminatória da Eurocopa 2008, no ano passado. Também existe a possibilidade de brigas entre os torcedores de Manchester e Chelsea. "Teremos a quantidade necessária de policiais", disse Vinogradov. "Espero que os torcedores estrangeiros e os russos se comportem apropriadamente", completou o dirigente. As autoridades russas também tomaram medidas para simplificar os procedimentos para que os torcedores ingleses obtenham visto para ver a final. Os russos prometeram que as pessoas que comprarem ingressos poderão entrar na Rússia sem precisarem dos procedimentos oficiais normalmente requeridos. As autoridades britânicas também simplificarão o procedimento de vistos para torcedores russos do Zenit, de São Petersburgo, que jogará a final da Copa da Uefa contra o Rangers, no dia 14 de maio, em Manchester, na Inglaterra.