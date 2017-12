Ruy ansioso para reestrear no Botafogo O lateral-direito Ruy vai estrear com a camisa do Botafogo domingo, contra o Fortaleza, fora de casa. O jogador está ansioso por voltar a jogar num clube que sempre o recebeu bem. Como gratidão, promete fazer de tudo para que a equipe alvinegra retome o caminho das vitórias e lute novamente pela liderança no Campeonato Brasileiro. "O ambiente é bom, o clima é bem leve, mas claro que há cobranças. O Botafogo tem condições de brigar, pelo menos, por uma vaga na Copa Libertadores da América", declarou Ruy, que prefere atuar como ala, no esquema 3-5-2, por ter mais liberdade para atacar. "Gosto de apoiar, usar minha velocidade. Mas não ligo se tiver que voltar para marcar, no sistema 4-4-2", disse Ruy.