Ruy Castro une futebol e literatura Ruy Castro escreveu 208 páginas sobre o Flamengo no livro "O Vermelho e o Negro", lançado no início de novembro. Gostaria de ter escrito muito mais. Assunto não lhe faltava. Como ele mesmo disse, vem recolhendo material para essa obra desde os 6 anos de idade, quando se descobriu um rubro-negro apaixonado. O livro faz parte da coleção "Camisa 13", da editora DBA, que terá 13 volumes com os 13 clubes mais populares do Brasil (também já foi lançado o segundo volume -"Dicionário Santista", de José Roberto Torero). Não é a primeira vez que Ruy Castro escreve sobre futebol. Suas obras têm peças fundamentais da história desse esporte no País. Quem leu as biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e as coletâneas de crônicas sobre futebol selecionadas por ele, já sentiu esse prazer. Ruy Castro quebrou o tabu no Brasil de que futebol não rende boa literatura. Nesta entrevista ao Jornal da Tarde, o escritor contou do prazer que teve ao escrever a história do Flamengo. Revelou também os motivos de não se ter um grande livro sobre Pelé e ainda sugeriu aos companheiros de profissão uma pauta: "Heleno de Freitas. Daria um livro espetacular. Craque dos anos 40, uma figura charmosa e trágica." Leia mais no Jornal da Tarde