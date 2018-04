Ruy reforça o Botafogo contra o Paraná O lateral-direito Ruy deve ser a grande novidade do Botafogo para o confronto contra o Paraná, domingo, em Caio Martins. O atleta, que ainda se recupera de uma contusão na coxa direita, vai treinar com bola nesta semana para ver se tem condições físicas e técnicas ideais para começar o jogo. Embora otimista quanto à possibilidade de retornar à equipe, frisou estar cauteloso em não precipitar seu reencontro com a torcida alvinegra. "A coxa ainda está um pouco inchada, mas já não incomoda tanto. Vou continuar fazendo o trabalho de reforço muscular. Só não vou forçar nada. Vou tentar treinar normalmente para ver como me sinto até o dia do jogo", declarou Ruy, que lamentou o segundo gol do Vasco, assinalado por Henrique, aos 38 minutos do segundo tempo, no clássico de domingo. Vasco e Botafogo empataram, por 2 a 2, no Maracanã. "Quase que eu comprometo o tratamento porque quando o gol deles saiu, senti vontade de chutar a parede, mas me controlei", contou. VIAGEM - O Botafogo retornou nesta segunda-feira à noite a Angra dos Reis, onde vai trabalhar a parte psicológica do elenco para o confronto contra o Paraná. O volante Túlio e o zagueiro Scheidt estão suspensos. Gustavo, na zaga, e Carlos Alberto, no meio-de-campo, devem ser escolhidos para substituí-los.