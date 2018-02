Ruy Scarpino fica no Santo André, apesar do mau começo O técnico do Santo André, Ruy Scarpino, afirmou que não pensa em deixar o cargo, apesar das duas derrotas da equipes nas primeiras rodadas do Paulistão. O treinador acredita que o time está precisando de mais experiência, o que vai acontecer quando o lateral Alexandre e o volante Galeano, contratados na semana passada, tiverem condições de jogo. Outro técnico ameaçado é Zé Teodoro, do Rio Branco, que deixou o seu futuro nas mãos da diretoria do clube - o Rio Branco também perdeu os dois jogos que disputou e começou o Paulistão ameaçado pelo rebaixamento. Freddy Rincón, do São Bento, outro time que acumula duas derrotas nos dois primeiros jogos, por enquanto não balança no cargo. E disse que parte da culpa pelas derrotas é da falta de atitude dos jogadores.