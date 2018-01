Ryan Giggs é anunciado como novo técnico da seleção do País de Gales

Depois de não conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a seleção do País de Gales anunciou nesta segunda-feira o seu novo treinador. E trata-se de um nome conhecido: o ex-jogador Ryan Giggs, que fez história pelo Manchester United.

Galês de 44 anos, Giggs defendeu a seleção de seu país em 64 duelos - entre 1991 e 2007 - e terá agora o seu primeiro desafio oficial como treinador. Antes, depois de atuar por 23 anos como jogador no Manchester United, ele foi interino do clube no final da temporada 2013/2014. Depois, permaneceu como assistente até julho de 2016.

Giggs assinou um contrato de quatro anos com a Associação de Futebol Galesa. "Estamos extremamente felizes de apontar Ryan como o novo técnico da seleção. Com a sua imensa experiência como jogador, técnico e assistente do maior clube do mundo, estamos confiantes no futuro sucesso da seleção", comentou Jonathan Ford, diretor executivo da federação.

Feliz com o acerto, Giggs já projetou os primeiros passos na seleção. "Estou muito orgulhoso pela honra de treinar a equipe nacional", celebrou o ex-jogador, acrescentando que está ansioso pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. "Não vejo a hora de começar a trabalhar com os jogadores e nos prepararmos para os jogos cruciais ao longo do ano."

Meia-atacante de imenso sucesso no Manchester United, tendo conquistado duas vezes a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, além de uma série de títulos nacionais, Giggs será o substituto de Chris Coleman. Embora tenha levado o País de Gales a uma inesperada semifinal da Eurocopa em 2016, ele não conseguiu a classificação ao Mundial.

O primeiro desafio de Giggs será a Copa da China, contra a seleção local, em 22 de março, em Nanning.