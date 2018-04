Ryder celebra boa estreia e espera novas chances no Palmeiras

O meia Ryder foi a novidade do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba, no último sábado. Após dez rodadas de Campeonato Paulista e uma de Copa do Brasil, finalmente o jogador que veio da Fiorentina conseguiu estrear e acredita que tenha deixado boa impressão.

"Eu venho trabalhando forte desde a pré-temporada e acabei recebendo uma oportunidade contra o XV. O professor Oswaldo pediu para eu partir para cima da zaga adversária, chutar e dar dinâmica ao time, e acho que fui bem. O mais importante foi que conquistamos três pontos e demos mais um passo rumo à classificação à segunda fase da competição", comentou o meia, em entrevista ao site do clube.

Como a maioria dos jogadores, Ryder fez questão de destacar o apoio que teve da torcida e a força que ela tem dado ao time durante a temporada. "Não tenho nem palavras para descrever a torcida do Palmeiras. Ela dá espetáculo todo jogo, apoia do primeiro ao último minuto. Conseguimos mais uma vitória e vamos dar sequência ao trabalho para continuarmos a dar alegrias a eles durante todo o ano", completou o jogador, que entrou aos 34 minutos do segundo tempo, no lugar de Cristaldo. Cinco minutos depois, Gabriel fez o gol da vitória.

Os times podem fazer até quatro mudanças na lista dos 28 inscritos no Campeonato Paulista. Cleiton Xavier é um dos que devem ser colocados para a disputa do estadual. De todos os 25 jogadores registrados na competição pelo time alviverde, Ryder (com um jogo) e Nathan (que ainda não atuou) são os mais cotados para saírem da lista.

O elenco do Palmeiras folgou nesta segunda-feira e volta aos treinos na terça-feira, na Academia de Futebol.