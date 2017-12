S. André defende favoritismo na A1 Campeão simbólico do primeiro turno do Paulista da Série A1, o Santo André quer provar contra o União Barbarense, neste domingo, às 16 horas, no ABC, que pode mesmo conquistar o título da temporada. Este será o principal jogo da 12.ª rodada, que ainda terá mais três partidas. A equipe do técnico Luiz Carlos Ferreira tem 23 pontos, enquanto o União, em franca recuperação, chegou aos 14 pontos, na nona posição. "Temos de manter a força que apresentamos até agora", comentou o treinador do time do ABC. Pela manhã, às 11 horas, o Rio Branco recebe o Botafogo, em Americana. Os dois times realizam campanhas regulares com 15 pontos cada. Uma vitória será importante para manter a esperança de ainda brigar pelo título, cada vez mais distante. O Mogi Mirim, outro com 15 pontos e em reação surpreendente, pode obter nova vitória em casa, às 16 horas, pois recebe o vice-lanterna Matonense (6 pontos). O time de Matão estreará o técnico Toninho Moura, substituto de Vágner Benazzi, contratado pelo Marília. Em Santos, o confronto dos desesperados. De um lado, a lanterna Portuguesa Santista (5). Do outro, a Internacional (7) que ainda não somou ponto sob o comando do técnico Vica. Perdeu os últimos quatro jogos e está ameaçada de rebaixamento. A2 e A3 - A nona rodada da A2 será marcada pela estréia de dois técnicos. A principal atração é o super-campeão de acessos, Vágner Benazzi, que aceitou o desafio de levar o Marília à elite paulista. Ivan Silva estréia no Flamengo de Guarulhos contra o Olímpia. "É mais um desafio na minha carreira", justificou Benazzi, que ganhou dois novos reforços esta semana: o volante China e o lateral-esquerdo Rossato, ambos contratados do Barbarense. A fama do treinador não é à toa. Benazzi já conseguiu dez acessos na carreira. No ano passado, subiu o Atlético Sorocaba da A3 para a A2 e o Figueirense, no Brasileiro da Série B. Ele substituirá Vanderlei Paiva. A rodada: Mirassol x Marília, Rio Preto x Atlético Sorocaba, Francana x São Bento, Bragantino x São José, Olímpia x Flamengo e Paraguaçuense x Sãocarlense. Na A3 jogam: Independente x Palmeiras B, Jaboticabal x Sertãozinho, Noroeste x Ferroviária, Oeste x Taquaritinga, Taubaté x Barretos, União Mogi x Osasco e XV de Piracicaba x Inter de Bebedouro.