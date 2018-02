S. André espera recuperar pontos no STJD O Santo André vive a expectativa de recuperar os 12 pontos perdidos no Campeonato Brasileiro da Série B. O recurso protocolado junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) será julgado nesta quinta-feira. Será a última chance do time do ABC reaver os pontos que o deixariam na 11ª colocação, com nove pontos, ao invés dos três pontos negativos. Segundo o supervisor de futebol, Sérgio Prado, a maior arma dos advogados do clube será a declaração do presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, assumindo parte da culpa pelo erro na escalação do zagueiro Valdir e do atacante Osmar. A destituição do BID (Boletim Informativo Diário) para efeito de regularização de jogadores também pode ajudar o time paulista, ainda que o caso não se assemelhe aos de Coritiba-PR e Atlético-PR, no Brasileiro da Série A. Alegando que não foi avisado de nenhuma alteração no local da partida contra o Fortaleza-CE, na sexta-feira, a delegação do Santo André desembarcou nesta quarta-feira na capital cearense. O problema é que o time da casa perdeu um mando devido à invasão do gramado por parte dos dirigentes, em uma partida pela Copa do Brasil, contra o Corinthians. O jogo será realizado em Sobral, cerca de 240 quilômetros de distância da capital, no Estádio Plácido Castelo, conhecido como Castelão.