S. André na final da Copa do Brasil O Santo André acabou com o sonho do 15 de Novembro de Campo Bom de chegar à final da Copa do Brasil. Com grande atuação do centroavante Sandro Gaúcho, autor de dois gols, o time paulista mostrou novamente grande poder de reação e venceu por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, e reverteu o resultado adverso de 4 a 3 do jogo de ida, em São Paulo. A equipe do ABC aguarda seu adversário na decisão, que sai do confronto entre Flamengo e Vitória. A equipe gaúcha dominou o primeiro tempo e centralizou as jogadas no atacante Dauri, artilheiro do time na temporada, com 25 gols. Porém, a primeira chance foi do Santo André: Romerito driblou três zagueiros, mas chutou fraco e facilitou a defesa de Marcelo Pitol. Mas quem brilhou do lado gaúcho foi Belmonte, que só jogou porque o atacante titular Bebeto estava lesionado. Ele completou de cabeça o cruzamento de Canhoto, pela esquerda, e abriu o placar, aos nove minutos. Após o gol, o time de Campo Bom, mais tranqüilo em campo, passou a administrar a vantagem, jogando apenas nos contra-ataques. O centroavante Sandro Gaúcho cabeceou fraco duas vezes e perdeu boas chances para empatar o jogo. Mas na terceira, aos 40, ele não perdoou. No cruzamento da esquerda, matou no peito, tirou dois zagueiros e o goleiro da jogada e marcou um bonito gol. O time do ABC aproveitou a empolgação e não diminuiu o ritmo no segundo tempo. A arma para a virada no placar veio novamente com Sandro Gaúcho. Aos cinco minutos, Dedimar cruzou da esquerda e o centroavante cabeceou no canto esquerdo do goleiro Marcelo Pitol. Outra arma fatal do Santo André apareceu aos 18 minutos: a bola parada. Na cobrança de um escanteio, a bola atravessou a área e Makanaki, livre de marcação completou para o gol, aumentando a vantagem. Em desvantagem, o 15 de Novembro foi todo para cima, mas pressionou de modo desordenado, insistindo muito nas jogadas aéreas. Nos acréscimos, o goleiro Júlio César, do Santo André, que não jogava há seis meses, pois se recuperava de uma lesão, fez grande defesa num chute de Carazinho e segurou o resultado. ?Foi uma volta em grande estilo?, comemorou o goleiro. ?Além da vitória, pude colaborar com a equipe.? No time gaúcho, que teve apoio de muitos torcedores do Grêmio e do Inter, sobrou tristeza. ?O Santo André mereceu a vaga?, resumiu Carazinho.