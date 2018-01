S. André vê ?despeito? de santistas O Santo André não aceita as insinuações de que houve armação no jogo contra o São Paulo, quando o empate por 2 a 2 classificou os dois times para as quartas-de-final do Campeonato Paulista. O técnico Luiz Carlos Ferreira se disse indignado com as acusações feitas pelos santistas - com o resultado, o time da Vila ficou de fora da segunda fase. "É tudo uma besteira. As pessoas têm que reconhecer que o futebol do interior está evoluindo muito. Sinceramente acho que é um discurso de pessoas despeitadas". Ele lembra ainda o fato da conquista recente do Santo André na Copa São Paulo de Juniores. "Hoje temos um time que representa o futuro do clube. Alguns meninos que subiram para o time de cima serão craques consagrados, como o Denni, o Nunes e outros tantos que estão aí...". O experiente volante Sérgio Soares, que não estava em campo nos minutos finais por ter sido substituído acha que "é choradeira de quem ficou de fora". Ele lembra a pressão que o Santo André imprimiu no começo do jogo, quando transformou Rogério Ceni no melhor homem em campo. E também do esforço para buscar o empate depois de estar perdendo por 2 a 0. O diretor de futebol, Sérgio do Prado, com mais de 10 anos de experiência como dirigente do time acha que tudo foi normal, mesmo o toque de bola exagerado dos times nos últimos 15 ou 20 minutos de jogo. Depois de tanto esforço, os dois times tocaram a bola mesmo porque sabiam que o empate era bom. Acho que foi uma circunstância do regulamento".