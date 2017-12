S. André vence e lidera Mauro Ramos O Santo André continua bem na Copa Mauro Ramos de Oliveira, que movimenta os clubes paulistas que não participam do Campeonato Brasileiro. Nesta manhã de sábado, no estádio Bruno José Daniel, o Santo André venceu o União Barbarense, por 3 a 1, mantendo-se invicto na competição e na liderança do Grupo 1, com nove pontos. Pelo grupo 2, em Americana, Rio Branco e Ferroviária empataram sem gols. O Rio Branco é líder invicto, com oito pontos, três a mais que a Ferroviária. Comercial e Matonense fizeram um jogo com muitos gols e empataram por 3 a 3. O resultado manteve o Comercial na terceira colocação, com quatro pontos. A Matonense tem os mesmos quatro, na quarta. Confira a classificação: Grupo 1 - 1) Santo André 9; 2) Ituano 7; 3) Juventus 4; 4) Barbarense 3. Grupo 2 - 1) Rio Branco 8; 2) Ferroviária 5; 3) Comercial e Matonense 4.