S. Bento empata mas mantém liderança Depois de um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, o São Bento de Sorocaba foi derrotado nos pênaltis (3 a 2) pelo Taubaté, em partida válida pelo Campeonato Paulista da Série A-III. Apesar do resultado ruim, a equipe de Sorocaba continua na liderança do campeonato, com 48 pontos. O vice-líder Flamengo de Guarulhos, também não foi bem. Empatou em 1 a 1 com o Independente, em Limeira, e perdeu nos pênaltis por 2 a 0. A equipe de Guarulhos tem 43 pontos ganhos. Outro empate na rodada aconteceu em Sorocaba, onde o Atlético (41 pontos) empatou sem gols com XV de Piracicaba (34 pontos), mas venceu nos pênaltis por 2 a 1. O Bandeirante (40), que também brigava pela vice-liderança, acabou perdendo para o Marília (34) por 1 a 0, com gol de Benson. A praticamente rebaixada Inter de Bebedouro (8 pontos) perdeu por 3 a 2 para o XV de Jaú (33) em casa. O Garça (26) empatou em 1 a 1 com o Jaboticabal (32) e perdeu nos pênaltis por 3 a 2. Completando a rodada, o Noroeste ganhou nos pênaltis por 3 a 2 do Taquaritinga, após empate em 2 a 2. O jogo entre União Mogi e Oeste foi cancelado, depois que o massagista Tonello, do União, deu uma facada no zagueiro Hernandez, do Oeste. Classificação- 1) São Bento - 48 pontos; 2) Flamengo - 43; 3) Atlético Sorocaba - 41; 4) Bandeirante - 40; 5) União Mogi - 38; 6) Oeste e Noroeste- 36; 8) XV de Piracicaba e Marília - 34; 10) XV de Jaú - 33; 11) Jaboticabal e Independente-32; 13) Taubaté -29; 14) Garça - 27; 15) Taquaritinga- 26; 16) Inter de Bebedouro- 8.