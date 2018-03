S. Bento vence e dispara na liderança O São Bento (43), um dos clubes mais tradicionais do interior paulista, está dando mostras de que pode voltar aos melhores dias. Na rodada deste domingo ele venceu o Garça, por 2 a 0 e disparou na liderança do Campeonato Paulista da Série A-3. A equipe de Sorocaba abriu sete pontos de vantagem sobre o Flamengo de Guarulhos (36) que perdeu, em casa, por 3 a 2, para o XV de Jaú. O técnico Vágner Benazzi continua com problemas para acertar o Atlético Sorocaba (36), que empatou com o União Mogi (36), em 1 a 1, mas perdeu nos pênaltis por 5 a 4, em Mogi das Cruzes. O técnico Toninho Moura continua sem vencer no Noroeste (32). Em sua segunda partida pelo Noroeste, o treinador conheceu mais uma derrota, desta vez em casa por 3 a 1 para o Marília (28) que subiu para a nona posição. O Oeste (32) venceu o XV de Piracicaba (28), por 3 a 1, que desabou para o nono lugar, sua pior posição no campeonato até agora. Em Taquaritinga, o rebaixamento ficou ainda mais próximo do Taquaritinga (21), que perdeu por 3 a 2 para o Bandeirante (34) e permanece em situação dramática, ocupando o penúltimo lugar na tabela. O Independente (28) conseguiu sua segunda vitória consecutiva, desta vez, por 2 a 1, superando o Internacional de Bebedouro (8), lanterna da competição. Taubaté (27) e Jaboticabal (27) fizeram um jogo sem gols, mas nas penalidades, o Taubaté venceu o Jaboticabal por 4 a 3, e agora os dois times dividem o 12º lugar. Resultados: Oeste 3 X 1 XV de Piracicaba, Independente 2 X 1 Internacional de Bebedouro, São Bento 2 X 0 Garça, Noroeste 1 X 3 Marília, União Mogi (5) 1 X 1 (4) Atlético Sorocaba, Flamengo 2 X 3 XV de Jaú; Taubaté 0 X 0 Jaboticabal; Taquaritinga 1 X 3 Bandeirante.