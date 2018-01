S. Caetano 100% é atração em Araras Garantido na segunda fase do Campeonato Paulista, o líder São Caetano enfrenta o União São João, em Araras, tentando garantir o primeiro lugar do Grupo 3. O jogo acontece neste sábado, no Estádio Hermínio Ometto, às 16 horas, válido pela sexta rodada da competição e deve ter a transmissão do SBT. Com quatro pontos na quinta colocação do Paulista, o União São João já não tem mais chances de classificação e disputa esse jogo como um preparativo para o "torneio da morte". O técnico Arnaldo Lira não poderá contar com o experiente zagueiro Ivan Rocha, ex-São Paulo, e com o meia Branco. Tales e Pelica entram no time titular. No São Caetano a ordem é manter a boa fase e garantir o primeiro lugar no Grupo. Líder com 12 pontos, 100% de aproveitamento em pontos, nove gols marcados e nenhum sofrido. Uma vitória dá vantagem ao time na fase final. O técnico Mário Sérgio mais uma vez faz mistério, mas deve colocar em campo a mesma base que venceu o América no meio de semana. Mas terá que improvisar um lateral direito, porque perdeu Rafael, com uma contratura na coxa direita, e Marlon com dores no joelho direito. A saída deve ser a improvisação de Fábio Santos pelo lado direito, onde ele já atuou várias vezes. O espaço aberto no meio-campo pode ser ocupado por Mineiro, ex-Ponte Preta, que faria sua estréia. A outra opção, bem mais ofensiva, seria a entrada de Matheus.