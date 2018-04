S. Caetano acerta com Senna e Russo Com o objetivo de lutar por títulos na temporada de 2002, o São Caetano, vice-campeão brasileiro, continua se reforçando. Na tarde desta quinta-feira, a diretoria acertou os últimos detalhes com o meia Marcos Senna, ex-Corinthians, e Russo, lateral-direito que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Santos e tem o passe preso ao Vitória da Bahia. Quem será apresentado, oficialmente, nesta sexta-feira, às 11h00, na sede social do clube é o atacante Somália que teve seu passe comprado junto ao América Mineiro. O próprio presidente Nairo Ferreira de Souza definiu o contrato de Marcos Senna, de 25 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude, de Caxias do Sul. Revelado pelo Rio Branco de Americana, o meia ganhou o passe na Justiça do Trabalho ainda quando estava vinculado ao Corinthians. Ele só pediu para se apresentar no dia 10 de janeiro, porque vai casar nesta sexta-feira. A contratação de Somália já estava confirmada há duas semanas. O São Caetano pagou R$ 2 milhões ao América e ao Feyenoord, da Holanda, pelo atacante de 24 anos e que substituirá a Magrão, devolvido ao Botafogo Carioca. Segundo o diretor de futebol, Genival Leal, a diretoria continua trabalhando na tentativa de acertar outros reforços. Todos os nomes estão sendo aprovados pelo técnico Jair Picerni. O objetivo da diretoria e da comissão técnica é lutar pelos títulos de todas as competições que o time participar, começando pelo Rio-São Paulo, pela Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.