S. Caetano ameaça ir até a Justiça Comum O São Caetano promete se defender até as últimas instâncias para evitar a perda de pontos ou até mesmo o rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro. Ainda evitando comentar a estratégia da defesa, o advogado João Zanforlim ameaça recorrer até à Justiça Comum se for necessário para reagir à posição "absurda e inconcebível" do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro. Esta posição radical, que pode custar ao clube o afastamento de competições oficiais por imposição da Fifa, foi a maneira encontrada para rebater as ameaças feitas por procuradores do Tribunal, que divergem à respeito da punição que o clube deva receber por conta da morte do zagueiro Serginho, ocorrida no dia 27 de outubro, no jogo contra o são Paulo, no Morumbi. "Tenho a convicção de que o clube e seus dirigentes não têm responsabilidade, nem criminal nem desportiva, naquele fato traumático, porém, absolutamente casual. Então, perder pontos por conta desta tragédia é uma medida absurda mesmo", diz Zanforlim, que proibiu os dirigentes do clube de se manifestarem sobre esta polêmica. Assim, o departamento jurídico do Azulão vai defender esta posição no julgamento, em primeira instância, na próxima sexta-feira, e também em segunda instância, dia 9 de dezembro. E o advogado considera normal recorrer à Justiça comum pára defender os direitos. "Assim que forem esgotados todos os trâmites legais na Justiça Desportiva, cabe ao clube recorrer à Justiça Comum", confirmou, mesmo reconhecendo que é usual ameaças de represálias por parte das entidades, como CBF, Fifa e do próprio STJD.